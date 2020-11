Stiri pe aceeasi tema

- Trei suspecți au fost reținuți in cazul femeii ucise și incendiate, al carei trup a fost gasit intr-o valiza, pe un camp din județul Giurgiu. Este vorba despre doua femei și un barbat, care au fost audiați marți seara, timp de mai multe ore.

- Dosarul deschis dupa ce o femeie a fost gasita incendiata pe un camp din Giurgiu inainteaza ușor. Au fost identificați trei suspecți care urmeaza sa fie audiați. Audiate in acest dosar urmeaza sa fie doua femei și un barbat. „La sediul unitații de parchet au fost conduse mai multe persoane pentru audieri.…

- Cadrele medicale au intervenit, marți seara, la Parchetul Giurgiu pentru a acorda asistența medicala celor doua femei, surori, audiate in cazul tinerei arse și incendiate in localitatea din Giurgiu, Ghimpați. Potrivit primelor informații, femeile ar avea febra și au varsat, motiv pentru care…

- Apar noi detalii in cazul tinerei ucise și incinerate intr-o valiza pe marginea unui drum din localitatea giurgiuveana Ghimpați. Potrivit liderului SNPPC, Dumitru Coarna, Miahaela-Sabina Mircea ar fi fost omorata in București, iar, ulterior, cadavrul a fost transportat la Ghimpați, unde ucigașii…

- Un barbat și doua femei sunt principalii suspecți in cazul femeii incendiate in județul Giurgiu, au precizat surse apropiate anchetei pentru G4Media.ro. Cei trei au fost duși la sediul Parchetului din Giurgiu, iar oamenii legii urmeaza sa ia masuri in cazul acestora, informeaza surse judiciare citate…

- Cazul oribilei crime de la Giurgiu a adus, in atenția polițiștilor, trei noi suspecți. Potrivit unor surse, este vorba despre un barbat și doua femei, care ar fi fost complici la cele intamplate. Ei se afla, in aceste momente, la audieri.

- In urma cu doar cateva saptamani trupul carbonizat al unei emei au fost descoperite la marginea localitații Ghimpați in Giurgiu, iar de aici a pornit o ampla ancheta pentru a afla ce s-a intamplat. Dupa ce s-a aflat cine este victima, acum ies la iveala noi detalii care rastoarna ancheta. Ce s-ar fi…

- Ies la iveala noi detalii in cazul crimei din Giurgiu care a ingrozit o intreaga țara. O tanara a fost gasita ucisa intr-o valiza, iar apoi incendiata pe un camp in localitatea Ghimpați! Acum se ia in calcul o noua ipoteza!