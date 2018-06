Giurgiu: Coadă de tiruri pe câţiva kilometri la trecerea frontierei Giurgiu-Ruse Tirurile care asteapta miercuri seara trecerea granitei prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu-Ruse, Bulgaria, formeaza o coada de peste opt kilometri pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu, soferii nervosi claxoneaza iar circulatia este dirijata de echipaje de politie rutiera. Potrivit site-ului Politiei de Frontiera, timpul de asteptare la trecerea frontierei prin PTF Giurgiu-Ruse este de aproximativ zece minute, dar soferii care ajung acum la coada, la aproximativ opt kilometri de frontiera, spun ca au de asteptat si cateva ore pana ajung in frontiera si aceasta situatie se repeta aproape saptamanal,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

