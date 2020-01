Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de cetatenie romana, sotie a unui sirian, in varsta de 37 de ani este cercetata penal de polițiștii de frontiera. Autoritațile au descoperit ascunși pe corpul acesteia suma de 242.000 de euro. „La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat, la volanul unui autoturism…

- O femeie de cetatenie romana, sotie a unui sirian, este cercetata penal dupa ce politistii de frontiera giurgiuveni au gasit ascunsa pe corpul acesteia suma de 242.000 de euro. "La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat, la volanul unui autoturism marca Volkswagen Passat,…

- Un sofer turc in varsta de 55 de ani este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca in Romania mai multe cutii de carton care contineau in total 50 de kilograme de tutun vrac din Istanbul pentru comercializare in Bucuresti. "La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat…

- 'La Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pe sensul de intrare in tara, un cetatean bulgar in varsta de 34 de ani, la volanul unui microbuz inmatriculat in Bulgaria. Cu ocazia controlului efectuat asupra mijlocului de transport, politistii de frontiera au descoperit, in interiorul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au descoperit, sambata, in compartimentul de marfa al unei autoutilitare, patru vietnamezi, care incercau astfel sa iasa ilegal din Romania, potrivit Agerpres.La Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac s-a prezentat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere ale Frontierei Petea și Siret au depistat la controlul de frontiera un autoturism marca Peugeot Partner și mai multe componente ce aparțineau unui alt autoturism care figurau ca fiind furate din Marea Britanie. In data de 28 octombrie a.c., in…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din Romania pentru savarsirea de infracțiuni contra ordinii și siguranței publice. Ieri, 18 octombrie a.c., in jurul orei 23.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…