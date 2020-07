Giurgiu: Ceremonial de dezvelire a statuii Reginei Maria la 82 de ani de la moartea sa

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 18 iulie, se implinesc 82 de ani de la moartea Reginei Maria. Regina Maria a Romaniei s-a nascut la 29 octombrie 1875, in Eastwell Park, Kent, Anglia și a murit la 18 iulie 1938, la castelul Pelișor-Sinaia. A fost principesa de coroana și a doua regina a Romaniei, in calitate de soție a principelui…

- Primarul PSD al municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu a anunțat ca la viitoarele alegeri va candida din partea Pro Romania. „Cat timp PSD Giurgiu va fi controlat de Niculae Badalau și Marius Mina, eu nu ma regasesc”, a spus Barbu pentru G4Media.ro.

- „Cu credinta unui suflet mare s-a dus Regina Maria la Paris si la Londra. A incercat lupta cu publicul cel mai greu de cucerit si retinut, si l-a invins. A fost, cum spun ziarele franceze, o saptamina de zile «Regina Parisului»,”, scria Nicolae Iorga in ziarul „Neamul romanesc”.

- Mii de oameni s-au adunat duminica în capitala belgiana Bruxelles pentru a protesta împotriva rasismului si a violentei politiei, în contextul valului de proteste declansat dupa moartea afro-americanului George Floyd în cursul

- Vizita de rasunet international din 1926 a Reginei Maria a reprezentat un moment istoric pentru Romania. Milioane de americani au asteptat-o cu sufletul la gura, iar presa de peste Ocean nu publica altceva decat stiri legate de o romanca. Tot atunci, suverana Romaniei a ajuns si in Vestul Salbatic,…