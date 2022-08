Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitar-veterinare din judetul Giurgiu anunta identificarea unui nou focar de pesta porcina africana la porc domestic, fiind al doilea focar de boala confirmat in ultimele trei zile. Focarele din gospodarii se adauga altor peste 100 de cazuri de boala active la porci mistreti. Autoritatile…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Giurgiu anunta ca un focar de pesta porcina africana a fost identificat intr-o gospodarie din comuna Clejani, autoritatile instituind zone de protectie si de supraveghere. Acesta se adauga celor peste 100 de cazuri identificate…

- In 2019, rezervatia de mistreti de la Bolovani (Dambovita) a fost afectata grav de pesta porcina, care a distrus toata populatia de porci salbatici. In fata situatiei limita, administratorii rezervatiei au facut un prim pas pentru repopulare. Au adus cerbi lopatari, iar in viitor vor fi adusi, din nou,…

- A fost depistat un focar de pesta porcina africana in localitatea Micești din comuna Tureni, aflata in apropiere de municipiul Cluj-Napoca. Zona este supravegheata de autoritați pe o raza de 10km. Autoritațile competente au efectuat un plan de masuri pentru prevenirea și controlul focarului de pesta…

- Autoritatile au dispus masuri de avertizare in zona de acces spre plaja Gostinu si in perimetrele considerate periculoase vor fi montate dispozitive de limitare a accesului dupa ce duminica un sofer a fost in pericol sa cada cu masina in apele Dunarii cand drumul de pe malul fluviului, nedestinat…

- Un numar de cinci focare de pesta porcina africana (PPA) au fost stinse in ultima saptamana, iar in prezent mai sunt active, la nivel national, 13 de astfel de focare in gospodariile populatiei, arata datele Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Fii…

- Social In Teleorman nu mai exista niciun focar de pesta porcina africana activ iunie 16, 2022 10:25 Potrivit informarii privind evoluția pestei porcine africane emise de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), la inceputul lunii iunie, in județul Teleorman…

- Autoritațile clujene vor lua masuri, dupa ce a fost confirmat un caz de pesta porcina africana la un mistreț gasit mort pe raza comunei Florești. Luni, 6 iunie, a fost confirmat un caz de pesta porcina africana depistat la un mistreț gasit fara suflare in comuna Florești, județul Cluj. Mistrețul…