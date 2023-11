Stiri pe aceeasi tema

- Șerban Huidu ii urmarește pe Vlad Huidu și pe Giulia Anghelescu in aventura lor la „America Express”. Intr-un interviu pentru Ego, prezentatorul de la „Cronica Carcotașilor” a recunoscut ca e uimit de prestația fratelui sau și a cumnatei in emisiunea de la Antena 1. Vlad Huidu și Giulia Anghelescu formeaza…

- Giulia Anghelescu traiește acum o frumoasa poveste de iubire alaturi de Vlad Huidu, soțul ei alaturi de care are doi copii. Inainte de casnicia cu acesta, artista a avut o relație cu Costin Manea, fiul regretatului Nae Manea, despre care a facut dezvaluiri la radio. Giulia Anghelescu e in centrul atenției…

- Giulia Anghelescu, alaturi de soțul ei, fratele celebrului Șerban Huidu, este in acest moment pe micile ecnra la ”America Express”, dar a intrat in atenția presei, nu doar ca și solista de muzica ușoara, ci și prin prisma unei foste relații cu un celebru fotbalist. Recent, artista a dat un inteviu la…

- In ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, cea cu numarul 8 din data de 30 octombrie 2023, Giulia și Vlad Huidu au fost placut surprinși de barbatul care i-a gazduit peste noapte. Inainte ca acesta sa plece la serviciu, le-a facut un cadou inedit celor doi concurenți.

- In ediția de miercuri seara, 25 octombrie, tensiunea, emoțiile și adrenalina și-au spus cuvantul la America Express. Trei dintre echipele de concurenți au fost nevoite sa intre, pentru prima data in acest sezon, in Cursa pentru Ultima Șansa, Alexia Eram numarandu-se printre cele șase vedete. Ce l-a…

- America Express sezon 6 ii aduce in atenția publicului pe Giulia și Vlad, unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizul romanesc. Cu toate acestea, puțin știu ce studii are și cu ce se ocupa Vlad Huidu de la America Express sezonul 6. Mulți il cunosc doar ca fratele lui Șerban Huidu, celebrul om…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca anunța faptul ca Partidul Popular European va organiza, la București, Congresul din anul 2024. Decizia PPE este una extrem de interesanta, cu atat mai mult cu cat in Romania, in anul 2024, vom avea 4 randuri de alegeri, iar PPE da astfel un semnal fara precedent pentru…

- Președintele rus Vladimir Putin a vorbit cu liderul militar din Mali despre recenta lovitura de stat din Niger, o convorbire care ar putea provoca ingrijorare in randul guvernelor occidentale care se tem de creșterea influenței rusești in regiunea Sahel din Africa de Vest. Nigerul are o importanța strategica…