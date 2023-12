Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara, pe Drumul Soarelui, a inceput etapa finala a competiției America Express: Giulia și Vlad Huidu, Aris și Alexia Eram, Laura Giurcanu și Sanziana Negru sunt cele trei echipe care s-au aliniat la startul unei curse ce a avut ca tema fotbalul, sportul devenit religie in Argentina.

- Singura imunitate a etapei a opta de la „America Express” a fost caștigata de Laura Giurcanu și Sanziana Negru in ediția de ieri. In aceasta seara, urmeaza careul tensionat inainte de ultima șansa: trei din patru echipe se lupta pentru a avea asigurate mult ravnitele locuri in etapa semifinala a competiției.Ieri…

- In ediția din aceasta seara de la „America Express”, savuroasa intrecere a perechilor de ocazie continua cu eforturile de a gasi prima cazare in Argentina. Iar dupa un alt set de probe epuizante, cursa va culmina cu reunirea echipelor, finalul aducand un rezultat surprinzator.Aseara, a inceput prima…

- Joc intens pentru prima amuleta și Joker-ul etapei a șasea de pe Drumul Soarelui, in ediția de aseara America Express: Romica și Catalin Țociu, Aris și Alexia Eram, dar și Giulia și Vlad Huidu au fost echipele care s-au infruntat in aceasta intrecere, cei din urma obținand victoria.

- Ieri seara, America Express – Drumul Soarelui și-a desemnat caștigatorii primei imunitații din etapa a treia: Giulia și Vlad Huidu au folosit Joker-ul care le-a permis sa scada 30 de minute din timpul de sosire la Irina Fodor, fiind astfel propulsați in fruntea clasamentului.

- Pentru cele trei echipe care s-au calificat in jocul pentru amuleta, ziua a inceput in forța. Alexia și Aris Eram, Ionuț Rusu și George Tanase și Laura Giurcanu și Sanziana Negru au fost concurenții care au reușit sa ajunga primii la Irina Fodor și sa se califice astfel pentru acest joc, in episodul…

- Concurenții de la America Express - Drumul Soarelui trec prin probe extrem de grele pentru a duce la bun sfarșit misiunile și a ajunge primii la Irina Fodor. Laura Giurcanu și Sanziana Negru au caștigat prima imunitate a sezonului.Prima imunitate a celui de-al șaselea sezon America Express a fost caștigata…