Stiri pe aceeasi tema

- Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR) sustine ca vechiul CSM a predat justitia SRI-ului si si-a compromis rolul constitutional, precizarea fiind facuta dupa publicarea protocolului CSM-SRI, incheiat in 2012.

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a facut public, vineri, dupa declasificare, protocolul de cooperare incheiat cu Serviciul Roman de Informatii (SRI) in anul 2012.Protocolul este semnat din partea CSM de presedintele de la acea vreme, Alina Nicoleta Ghica, iar din partea SRI de directorul…

- Fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, a explicat, joi, dupa audierea de peste 7 ore in comisia SRI, ca la nivelul Uniunii Europene și la nivelul NATO se lucreaza instituțional pe baza de protocoale intre instituții ale statutului și serviciile secrete și ca nu exista o altfel de practica in lume.…

- Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au anuntat joi ca a fost demarata procedura de declasificare a protocolului incheiat cu Serviciul Roman de Informații (SRI) in 2012 și denunțat in martie anul trecut. “Consiliul Superior al Magistraturii a incheiat, in anul 2012, un protocol…

- Presedintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatoarea Dana Girbovan, a spus, intr-o interventie prin videoconferinta in cadrul plenului CSM de miercuri, ca este socata de faptul ca Inalta Curte de Casație și Justiție a semnat un protocol cu Serviciul Roman de Informații (SRI).…

- Documentul incalca normele constitutionale si internationale Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, judecatoarea Dana Girbovan, realizeaza o prima analiza dura a protocolului de colaborare dintre SRI si Parchetul General, publicat vineri, 30 martie, dupa desecretizare. Potrivit…

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu a anuntat vineri ca a solicitat CSM sa se pronunte asupra protocolului semnat intre Ministerul Public si SRI. "Am citit cu atentie protocolul semnat intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii si felicit cele doua institutii pentru transparenta…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a transmis catre Consiliul Superior al Magistraturii si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, protocoalele incheiate cu SRI, informeaza Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei. "Avand in vedere decizia luata astazi de Plenul Consiliului Superior…