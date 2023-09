Giorgiana Radu-Avramescu: Scrisoare către tine (118) Buna seara, dragul meu! Ce luna, ce seara, ce distanța sta intre noi. Ce paradox! Sa fiu langa tine, și palma mea sa nu poata atinge cerul senin al chipului tau. E o seara frumoasa, dar rece. Un frig cumplit m-a cuprins. O adiere siberiana fața de mine insami simt acum. La granița dintre cea care sucomba și cea care ar putea caștiga in lupta cu sine și cu toate cele care incearca s-o darame. Mai explicita de atat nu ma simt capabila, dar am convingerea ca ințelegi mai mult decat pot eu sa-ți marturisesc. Oboseala acumulata in aceste zile ma trimite in pat, dar glasul nopții ma indeamna sa-ți scriu.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dragul meu, buna seara! Miroase a gutui și a mere coapte. Ademenitoare e toamna, careia multe versuri i-ai dedicat. O dezmierdai in zori, o mangaiai in noapte. Ca pe o femeie splendida o vedeai. Niciun alt anotimp, cred, n-a fost mai rasfațat de privirea și cuvintele tale. Cum o fi toamna cereasca?…

- Dragul meu, buna seara! Te salut ca și cand m-ai aștepta. Ca și cand raspunsul tau ar veni. Și vine adeseori. „Buna seara, iubito!”, rostesc vorbele tale de candva. Ecoul lor m-ajunge și acum. Iți scriu, deși starea nu ma ajuta, dar urmeaza doua zile intense, cu oaspeți, vizitatori, ferma, la care se…

- Buni zori, dragul meu! E 6.30. Satul inca nu s-a dezmorțit. Cocoșii iși fac inviorarea. Departe, timid pare soarele. Se ivește puțin cate puțin. Mangaie cu tandrețe dealurile. Oaspeții noștri dorm. Statuile pietrelor stau ca la rugaciune. Așa imi par, privindu-le acum din balconul casei. Sunt așa cuminți,…

- Luna august, devenita emblematica pentru Muzeul Pietrei, din Sangeru – Prahova, prin concertul susținut de Alexandru Tomescu, la vioara Stradivarius, iși va avea și anul acesta continuitate, cu o premiera – Festivalul Concurs Național de Poezie „Lucian Avramescu”, ediția I. Luni, 14 august, orele 17.00,…

- Dragul meu, bun gasit! Perdeaua nopții s-a așezat la fereastra. Cerul e calm, chiar daca-i intunecat ca o fiara. Stelele puține ii dau o tandrețe aparte. Valsul lor imbie nu la somn, ci la visare. Visul acela inchipuit cu ochii deschiși, cu libertatea deplina a sufletului de a-și permite orice dorința,…

- Buni zori, dragul meu! Din lumea mea mica te caut, unde imi permit o baie zilnica de atemporalitate. Cand fereastra spre lumea mare deschid, totul se schimba. Uneori imi produce bucurie, alteori ma sperie. Cateodata vine și intrebarea „Careia dintre ele aparțin, pe care-aș putea-o trai mai eficient?”.…

- Dragul meu, te caut in muzica ploii. De ceva vreme nu ți-am mai scris. Am tacut. Tacerile iși au și ele rostul. Uneori sunt voite. Alteori generate de cotidian, de vremurile strambe, care ne departeaza de poezie. Mult timp am trait zilnic, cu și prin poezie. Astazi, simt tot mai acut cum ma indepartez…

- Buni zori, dragul meu! Dimineața aceasta rasare dintre munți. Din veșnicia lor se naște. Din sufletul lor se inalța ca o rugaciune, pe care ochii o rostesc privind crucea de pe Caraiman, iar ea o poarta spre cer, acolo unde toate rugile ajung, unde nadejdile iși gasesc implinirea, ori macar alinarea.…