Giorgiana Radu-Avramescu: Scrisoare către tine (113) Dragul meu, bun gasit! Perdeaua nopții s-a așezat la fereastra. Cerul e calm, chiar daca-i intunecat ca o fiara. Stelele puține ii dau o tandrețe aparte. Valsul lor imbie nu la somn, ci la visare. Visul acela inchipuit cu ochii deschiși, cu libertatea deplina a sufletului de a-și permite orice dorința, fara opreliști, fara bariere dictate de conștient. Sufletul melodios care aspira la mai frumos decat frumosul, la mai inalt decat inaltul, la altitudini nemasurate inca. Noaptea aceasta nu se vrea petrecuta la granița coșmarului, nu emana suferința, ci indeamna la tihna, la regasire a drumurilor… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dragul meu, te caut in muzica ploii. De ceva vreme nu ți-am mai scris. Am tacut. Tacerile iși au și ele rostul. Uneori sunt voite. Alteori generate de cotidian, de vremurile strambe, care ne departeaza de poezie. Mult timp am trait zilnic, cu și prin poezie. Astazi, simt tot mai acut cum ma indepartez…

- Romania se confrunta cu un val de caldura extrem , care va persista și astazi, 19 iulie, in mai multe regiuni. Meteorologii avertizeaza ca indicele temperatura-umezeala va depași pragul critic de 80 de unitați, ceea ce va genera un disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor ajunge pana la 39…

- Astazi vremea va fi calda in zonele de campie și podiș, in timp ce in restul zonelor va fi apropiata de normalul termic al perioadei. In aceste condiții, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 25 și 32 de grade. Cerul o sa fie mai mult variabil, dar dupa-amiaza și seara, vor fi innorari temporar…

- Giorgiana Radu-Avramescu Buni zori, dragul meu! Dimineata se naște greu, dupa travaliul lung al noptii trecute. Dealurile urca spre cer, primenite de ploaia iscata aseara și incheiata acum. Iti scriu grabit, cu temerea ca lumina laptopului sa nu se inchida. Curentul electric a lipsit noaptea intreaga,…

- Buni zori, dragul meu! In dimineața aceasta de Rusalii, in simfonia ciripitului pasarilor mici și harnice care de ani și ani iși construiesc cuibul la streșinile casei noastre, iți scriu. Zi sfanta fiind, clopotul bisericii de sus a satului, „Adormirea Maicii Domnului”, anunța intreruperea treburilor…

- Dragul meu, e lumina! Atata lumina imbraca ziua. Pijamaua ei catifelata ține frigul la distanța de sufletele ratacite de ele insele. Inlatura copertina deznadejdii. Ce ar fi lumea fara licarul speranței? Pamantul tot ar fi abisul insași, daca zorii nu și-ar așeza chipul luminos peste dealuri, peste…

- Vremea va fi racoroasa astazi in vest, sud-vest si local in sudul teritoriului, iar in rest valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada. Pe parcursul zilei va ploua in Oltenia, Banat, Crisana si in Maramureș, iar in celelate regiuni o sa iși faca simțita prezența soarele.Noaptea…

- Vremea continua sa fie deosebit de rece in majoritatea zonelor, astfel ca temperaturile maxime se vor incadra intre 10 și 18 grade. Va mai ploua slab local in sud-est, sud-vest, la munte și izolat in rest. In zona Carpaților Meridionali și Orientali, la altitudini in general de peste 1700 m vor fi precipitații…