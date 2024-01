Stiri pe aceeasi tema

- Nick Bolen spune ca William și Harry au luat „decizia corecta” de a nu urmari moartea Prințesei Diana, in „The Crown”. Familia regala britanica, de obicei discreta cu privire la viața privata, a facut cateva dezvaluiri notabile in cursul anului 2023, in special William și Harry, scrie Fox News. In luna…

- Bunicii din satele de munte ale Clujului și ale județului Alba au primit vizita colindatorilor, care le-au dus cadouri, merinde și prajituri.”A rasunat din nou colinda sus in munte! Atat in Apusenii de Cluj cat și in Apusenii de Alba! Ne-am imparțit masa de Craciun cu pruncii și batranii din sate și…

- NOSTALGIE… Rasuna colindele in ecoului timpului și vine iar Craciunul ca in copilarie! Chiar daca nu mai sunt vremurile de altadata, in care, pe inserate, pe ulițele copleșite de zapezi inalte parea ca insuși Moș Craciun pașea incet catre casele copiilor cuminți, sarbatoarea Nașterii Domnului tot aduce…

- Mama fostului fotbalist, Adrian Mutu s a stins din viata la varsta de 71 de ani. Anuntul a fost facut pe Facebook de sora lui Adrian Mutu, Laura. "Drum lin catre ingeri, MAMA Iti multumesc pentru tot ce mi ai daruit Iubirea ta o voi purta in mine pana la sfarsitul zilelor. TE VOI IUBI MEREU, MAMA ldquo;…

- LUPTA PENTRU VIATA! …Povestea Mariei este una profund emotionanta, ilustrand lupta unei familii pentru a-si sprijini copilul in fata unor provocari medicale deosebite. Nascuta cu splina bifida, o problema congenitala grava, viata Mariei a fost un sir continuu de interventii chirurgicale si tratamente,…

- Pasajul din Micalaca nu a fost inaugurat la finalul lunii noiembrie așa cum estimau specialiștii și l-a ratat și pe Moș Nicolae. Moș Craciun ar putea totuși sa-l aduca cadou aradenilor. Construcția pasajului din Micalaca a inceput in urma cu 11 ani și ar fi trebuit terminata in aceasta vara. „La pasajul…

- Cea mai varstnica persoana din Italia, Domenica Ercolani, nascuta la Urbino si casnica intreaga sa viata, a murit vineri, la Pesaro, in regiunea Marche, la varsta de 113 ani, transmite duminica ANSA, citat de Agerpres.Nascuta in orasul cultural Urbino din Marche la 3 iulie 1910, Domenica Ercolani…

- O familie de romani trece printr-o perioada de mare tristețe și durere dupa o tragedie care a șocat intreaga comunitate din Locana, o localitate de langa Torino. Cristian Alazaroaie, in varsta de doar 41 de ani, și tata a doi copii minunați, și-a pierdut viața intr-un accident devastator care a avut…