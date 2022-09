Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol se simte mai implinita ca niciodata, iar prezentatoarea TV radiaza de fericire de cand a aparut pe lume fiica ei, Josephine. Partenera de viața a lui Smiley a postat pe rețelele de socializare o fotografie emoționanta cu fiica ei chiar de pe litoralul romanesc. Iata cum a surprins-o prezentatoarea…

- Smiley și Gina Pistol au plecat in prima vacanța fara fiica lor, Josephine. De cand a venit pe lume, cei doi nu au mai stat niciodata atat de mult timp departe de micuța. Timp de cateva zile, Smiley și Gina Pistol petrec momente in doi. Aceștia au ales Grecia ca destinație de vacanța in acest. Prezentatoarea…

- Gina Pistol și Smiley se pot declara impliniți pe absolut toate planurile, deoarece au o fetița minunata, Josephine Ana Maria, iar pe plan profesional au o cariera de succes. Ei bine, cei trei au plecat acum in vacanța, iar prezentatoarea TV a postat o fotografie emoționanta cu Smiley și fetița lor,…

- Elena Basescu, in varsta de 42 de ani, a postat pe contul de socializare imagini realizate seara, la malul marii, alaturi de doi dintre copiii sai. Transformarea fizica de acre a avut parte in ultima vreme a atras atenția tuturor. In cele mai recente fotografii postate de pe litoral, unde se afla alaturi…

- Gina Pistol și Smiley se pot declara impliniți pe toate planurile, asta fiindca au o fetița minunata, Josephine Ana Maria, și pe plan profesional au o cariera de succes. In urma cu un an și cateva luni, cei doi indragostiți au devenit parinți pentru prima data, iar viața lor s-a schimbat complet. Iata…

- Gina Pistol și Smiley au recunoscut ca viețile lor s-au schimbat radical de cand au devenit parinți pentru prima oara. Gina Pistol a nascut o fetița perfect sanatoasa, pe Josephine, cea care continua sa iși uimeasca parinții pe zi ce trece. Iata cum și-a surprins de data aceasta prezentatoarea TV fetița!

- Smiley și Gina Pistol sunt impreuna de aproape 5 ani. Au o fetița, pe Josephine, și o relație solida, așa cum și-au dorit. Aceștia au facut recent primele declarații despre nunta, dupa ce a primit numeroase intrebari legate de pasul cel mare. „Nu știu ce sa zic (n.red.: despre nunta). Noi ne vedem ca…