- Este zi de doliu in lumea cinematografiei internaționale! Actrița italiana Gina Lollobrigida s-a stins din viața la varsta de 95 de ani. Ea a fost una dintre cele mai apreciate și cunoscute actrițe din Italia, iar ea a murit la o clinica din Roma, Capitala Italiei. Gina Lollobrigida este plansa acum…

- O alta tragedie zguduie Romania in prag de sarbatori! Nicoleta Parvu, fosta Miss Adolescența 2016, a murit la scurt timp dupa ce a nascut, la Maternitatea Giulești din București. Femeia in varsta de 25 de ani avea gemene. Pentru a se afla cauzele decesului tinerei s-a deschis o ancheta.

- Fostul lider chinez Jiang Zemin, care a ajuns la putere dupa protestele din Piața Tiananmen, a murit la 96 de ani, anunța BBC. Presa de stat de la Beijing a informat ca acesta a murit miercuri, imediat dupa pranz.

- Un sofer in varsta de 19 ani a murit, in primele ore ale zilei de luni, dupa ce masina acestuia, care era oprita pe marginea DN 1, in afara localitatii Banesti, a fost lovita de un alt autoturism.In timp ce se deplasa spre Ploiești, in zona Banești, acesta ar fi lovit un animal. Cand a coborat din mașina,…

- Sfarșit tragic, duminica dupa-amiaza, pentru un batran in varsta de 92 de ani. Barbatul a pierit dupa ce a fost implicat intr-un accident deosebit de grav. In timp ce conducea un moped electric, acesta a fost izbit in plin de un autoturism, condus de un șofer de 47 de ani. In urma impactului, batranul…

- Caz de transplant de oargane din Italia demn de Cartea Recordurilor, dupa ce ficatul unei femei care a trait puțin peste 100 de ani a salvat o alta viața, conform publicației italiene Corriere della Sera.