Stiri pe aceeasi tema

- Gimnasta Sabrina Maneca Voinea s-a clasat, sambata, pe locul 4, in finala la sarituri, la Campionatul European din Antalya. La doar 15 ani, sportiva tricolora a avut o medie de 13.083 puncte, dupa ce a fost notata cu 13.800 la prima saritura si cu 12.366 la cea de-a doua. In calificari, Voinea a fost…

- Formatia nationala feminina de gimnastica artistica a Romaniei si a asigurat prezenta la Campionatul Mondial de la Antwerp 30 septembrie 8 octombrie , in urma clasarii pe locul cinci in concursul pe echipe la Campionatul European din Antalya.Din formatia tricolora care participa la intrecerea continentala…

- Misiune indeplinita pentru echipa masculina de gimnastica a Romaniei la Campionatele Europene de gimnastica artistica din Antalya. Andrei Muntean, Gabriel Burtanete, Robert Burtanete, Nicholas Tarca si Razvan Marc s-au calificat la Campionatele Mondiale de la Antwerp dupa ce s-au clasat pe locul 11,…

- Ana Maria Barbosu va participa la concursul de la individual compus dupa ce s-a clasat a 9-a in calificari; la barna este prima rezerva iar la paralele a treia rezerva Romania a ocupat locul 5 in concursul pe echipe la Campionatul European de gimnastica artistica de la Antalia, in Turcia, și s-a calificat…

- Echipa de gimnastica feminina a Romaniei a ocupat, miercuri, locul 5 in competitia pe echipe, la Campionatul European din Antalya, clasare care ii aduce si calificarea la CM de la Antwerp. Gimnastele tricolore vor evolua si in patru finale individuale. Echipa Romaniei, in componenta Ana Maria Barbosu,…

- Andrei Muntean, Gabriel Burtanete, Robert Burtanete, Nicholas Tarca, Razvan Marc și Roland Modoianu au dus echipa Romaniei pe poziția a 11-a la CE din Antalya. Aceștia au evoluat in cea de-a doua subdiviziune, unde au adunat un total de 241,128 puncte, iar la finalul concursului s-au clasat pe poziția…

- FR Gimnastica a anuntat, marti, in urma aprobarii Comitetului Executiv al forului, componenta echipelor care vor reprezenta Romania la Campionatul Eiuropean din Antalya, intre 11-16 aprilie. Obiectivele sunt calificarea in 1-2 finale, obtinerea unei medalii, dar mai ales calificarea la Campionatul Mondial…

- Gimnasta Sabrina Maneca Voinea a obtinut, sambata, medalia de aur si in finala la sol, iar Andrei Muntean s-a clasat pe locul 5 la paralele, la Cupa Mondiala de la Doha. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…