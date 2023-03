Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul finalei Argentina – Franța a rupt tacerea! „Centralul” Szymon Marciniak a comentat fazele controversate din finala Cupei Mondiale și susține ca deciziile sale au fost in totalitate corecte. Dupa meciul istoric din ultimul act al turneului din Qatar, o parte din atenția fanilor și a jurnaliștilor…

- Presa argentiniana a dezvaluit ca Banca Centrala a Argentinei studiaza o propunere de a plasa imaginea lui Lionel Messi, capitanul echipei Argentinei și jucator al lui Paris Saint-Germain, pe peso-ul argentinian dupa ciștigarea Cupei Mondiale din 2022. Potrivit El Financiero, oficialii Bancii Centrale…

- Drake a pierdut un milion de dolari dupa ce a pariat pe Argentina in finala Cupei Mondiale. Cum adica? Argentina a caștigat Cupa Mondiala din Qatar 2022, deci care este problema? Ei bine, rapperul canadian a pariat ca vor caștiga in timp regulamentar. Argentina a reușit un 3-2 impotriva Franței in ultimele…

- Presa internationala a caracterizat, duminica seara, finala Cupei Mondiale din Qatar, dintre Argentina si Franta, drept cea mai frumoasa din istoria competitiei, un meci epic, o confruntare antologica, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Argentinianul Lionel Messi a devenit, duminica, jucatorul cu cele mai multe meciuri disputate la turneele finale ale Cupei Mondiale, el avand 26 de aparitii. Messi este titular in finala din Qatar, in care Argentina intalneste Franta. El l-a depasit pe germanul Lothar Matthaus, care are 25 de meciuri.…

- Selecționata de fotbal a Croației a invins, sambata seara, cu scorul de 2-1, echipa Marocului, in finala mica a Cupei Mondiale din Qatar. Pentru croați, vicecampioni mondiali in urma cu 4 ani in Rusia, au marcat Josko Gvardiol (min.7) și Mislav Orsic (min.42), in timp ce golul marocanilor a fost inscris…

- Cele doua selecționate vor fi adversare, sambata, de la ora 17.00, in finala mica a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar. Croația, vicecampioana mondiala in urma cu 4 ani in Rusia, a fost eliminate in semifinale de Argentina cu 3-0, iar Marocul, prima țara africana și araba ajunsa in careul de ași la…

- Argentina s-a calificat dramatic in semifinalele Cupei Mondiale din Qatar, dupa ce a invins Olanda la loviturile de la 11 metri. La finalul partidei, sud-americanii s-au bucurat ostentativ in fața adversarilor, iar FIFA a decis sa ia masuri. Argentina – Olanda a fost cel mai dramatic meci de la aceasta…