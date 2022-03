Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pancu (44 de ani) recunoaște ca a discutat cu șefii Rapidului, dupa 2-3 cu FCU Craiova, fiind o varianta pentru inlocuirea lui Mihai Iosif. El a mai antrenat in Liga 1 doar la Poli Iași, in perioada august 2010 – ianuarie 2021 Fostul antrenor al giuleștenilor din perioada octombrie 2018-martie…

- Dupa 2-3 cu FCU Craiova, Mihai Iosif e ca și demis de Rapid. Inlocuitorul va fi Adrian Mutu sau Daniel Pancu, conducerea clubului discutand deja cu „Briliantul”, dupa cum a anunțat Gazeta Sporturilor. Stabilit in Grecia, Niki Dumitriu (80 ani), fostul atacant al Rapidului din anii 60'-70', urmarește…

- Adrian Mutu e favorit sa-l inlocuiasca pe Mihai Iosif la Rapid, dar mai are șanse și Daniel Pancu, fostul jucator și antrenor al vișiniilor. Clubul a negociat deja cu „Briliantul”, care are șanse foarte mari sa preia postul. Mihai Iosif e ca și demis de Rapid și inlocuitorul va fi Adrian Mutu sau Daniel…

- Daniel Pancu (44 de ani), fost antrenor și jucator la Rapid, s-a luat de Marius Șumudica, dupa ce acesta l-a atacat pe actualul antrenor al giuleștenilor, Mihai Iosif. Fostul internațional considera ca intervenția lui Șumudica este total inoportuna și ii face rau Rapidului inaintea derby-ului cu Dinamo.…

- Adrian Mutu i-a raspuns lui Marius Șumudica, antrenorul deranjat de faptul ca Rapid nu l-a contactat deloc in ultima perioada și a preferat sa negocieze cu „Briliantul”. Aseara, Șumudica reclama ca nu e luat in calcul de oficialii Rapidului pentru o posibila colaborare.GSP.ro a scris ca Mutu s-ar afla…

- Mihai Iosif (47 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a comentat in aceasta seara posibila venire a lui Adrian Mutu in Giulești. Informația a fost publicata in exclusivitate de Gazeta Sporturilor și nu-l sperie pe charismaticul tehnician al alb-vișiniilor. Adrian Mutu, 43 de ani, negociaza cu Rapid!…

- „Briliantul” ar putea deveni antrenorul giuleștenilor, dupa ce conducerea și-a pierdut rabdarea cu actualul tehnician Mihai Iosif, conform GSP . Seria negativa a Rapidului, care nu mai caștigat din 10 decembrie, ar putea sa puna punct mandatului tehnicianului giuleștean Mihai Iosif, antrenorul alaturi…

- ”Briliantul” venea dupa ce a fost selecționerul Romaniei U21 la Campionatul European din acest an, la respectiva categorie de varsta. Totuși, contrar așteptarilor, venirea sa nu a dat randament. Mandatul sau a durat de la 29 mai pana la 5 octombrie, adica 12 meciuri.Pentru a afla de ce nu a obținut…