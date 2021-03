Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua s-ar afla intr-un impas financiar, iar intreținerea noului stadion din Ghencea n-ar face decat sa inrautațeasca situația „militarilor”. Conducerea MApN a dispus concedierea comandantului Madalin Hincu, informeaza publicația Puterea. Motivul? Managementul defectuos al acestuia, care a cauzat…

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, se arata foarte increzator in forta echipei sale si este de parere ca satelitul din Liga a 3-a va invinge in confruntarea de sambata.Becali anunta ca s-a ajuns la acest conflict din cauza lui Florin Talpan, juristul de la CSA Steaua, Becali spune ca omul de la CSA a impartit…

- CSA Steaua intalneste, astazi, pe stadionul din Ghencea, pe FCSB 2, in Liga a 3-a a campionatului de fotbal. Derby-ul de foc intre echipa Armatei si echipa patronata de Gigi Becali se joaca fara spectatori.

- Dupa apariția CSA Steaua, Gigi Becali a fost in razboi cu cei de la MAPN. Marul discordiei a fost, odata palmaresul echipelor, dar și stadionul Ghencea, acum in plina reconstrucție. Deși, in trecut, patronul FCSB ar fi vrut sa joace pe Ghencea, acum se pare ca și-a schimbat intențiile. Gigi Becali nu…

- Razboiul de la distanța dintre FCSB și CSA Steaua pare ca nu ar avea șanse sa se termine vreodata, iar ultimul motiv de neințelegere dintre cele doua echipe il reprezinta noua arena din Ghencea. Clubul Armatei nu este dispus sub nicio forma sa il puna la dispoziției formației din prima liga, iar acest…

- Ilie Stan (53 de ani) a jucat la Steaua și a antrenat-o pe FCSB, iar acum vine cu o propunere pentru cele doua entitați. Tehnicianul Gloriei Buzau este de parere ca echipa lui Gigi Becali și CSA Steaua, aflate in conflict pentru marca, nume și palmares, sa fuzioneze și sa joace pe noul stadion din Ghencea.…

- Gigi Becali (62 de ani) a oferit o declarație care le da speranțe suporterilor celor de la FCSB, care iși doresc ca echipa lor favorita sa evolueze pe noul stadion „Steaua”. „Daca o sa jucam in Ghencea? Veți vedea. Nu trebuie sa afle Talpan mișcarile noastre. Ei au treaba cu promovarea, dar stai sa…