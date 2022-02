Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de miercuri, in jurul orelor 08:30, o patrula de carabinieri a reținut un barbat. Inițial, acesta a fost stopat pentru verificari, in timp ce mergea pe o strada din sectorul Buiucani al Capitalei.

- 20 de troleibuze noi vor fi puse in circulație pe strazile Capitalei, la sfarșitul lunii februarie. In prezent, acestea fiind in proces de asamblare.Potrivit edilului Capitalei, Ion Ceban, vehiculele sunt de tip AKSM, de ultima generație și au fost fabricate la Uzina din Minsk.

- O șoferița de 19 ani, in stare avansata de ebrietate, a fost surprinsa in Capitala in aceasta dimineața, in jurul orei 05:30.Automobilul, la volanul carui se afla tanara, se deplasa haotic. Conducatorul auto a fost somat de catre oamenii legii sa opreasca.

- Maria Buza a decis sa lase agitația din București pentru viața la țara, iar cantareața a decis sa se mute in afara Capitalei. Iata cu petrece ea zilele de sarbatoare alaturi de cei dragi.

- Caravana Salvatorilor și Pompierilor din Republica Moldova se va desfașura vineri, 24 decembrie. La eveniment vor participa 26 de autospeciale de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgența.

- Sute de mii de oameni au ieșit in strada și au mers in marș spre palatul prezidențial din capitala sudaneza, Khartoum, pentru a protesta impotriva loviturii de stat militare din 25 octombrie și pentru a cere incheierea oricarei influențe a armatei in politica țarii, relataza Reuters.

- Constantin Budescu a bifat doar 9 meciuri de la intoarcerea in Liga 1, iar venirea lui Toni Petrea pare ca nu a fost de bun augur pentru „Artist”. Venit ca un adevarat transfer de titlu pentru Gigi Becali, Budescu nu se regasește, iar antrenorul echipei și-a justificat alegerea dupa meciul cu Gaz Metan…

- Gigi Becali a fost implicat, luni dimineața, intr-un accident rutier pe bulevardul Aviatorilor din Capitala. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu avarii. Autoturismul era condus de un angajat de-al sau, fostul fotbalist Ionuț Luțu, iar pe scaunul din dreapta se afla chiar patronul…