- Octavian Popescu (20 de ani) a impresionat in urma cu doua sezoane in tricoul FCSB-ului. Toata lumea se aștepta ca tanarul internațional roman sa ”explodeze” in urmatoarea perioada, insa prestațiile sale au urmat o panta descendenta.

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, anunța ca obiectivul vicecampioanei Romaniei din acest sezon este caștigarea campionatului, dat fiind culoarul favorabil pe care campioanele il au in drumul spre grupele unei competiții europene. FCSB nu a mai cucerit un titlu de campioana din sezonul 2014-2015,…

- Jurnaliștii de la cotidianul bulgar „24 de ore” susțin ca arbitrul albanez Juxhin Xhaja trebuia sa-l elimine pe Damjan Djokovic in minutul 57, la scorul de 1-1, „pentru lovirea fara balon a lui Pedrinho”. Ziarul bulgar „24 de ore" scrie ca, joi seara, CSKA 1948 Sofia l-a adus pe Gigi Becali „foarte…

- Cotidianul francez L'Equipe și-a continuat seria intitulata „conducatori capricioși” cu un material despre patronul FCSB, Gigi Becali, in varsta de 65 de ani. „De 20 de ani, patronul FCSB (fosta Steaua București) a alimentat cele mai josnice controverse din Romania cu afirmațiile sale rasiste și homofobe.…

- Aproximativ 200 de persoane marșaluiesc pe Calea Victoriei din Capitala la chemarea lui Gigi Becali, urmare a marșului PRIDE derulat, ieri, de mișcarea LGBT-Q. Insoțit de un sobor de preoți ai Bisericii Ortodoxe Romane și de membri ai Frației Ortodoxe, Gigi Becali și-a propus sa dea cu agheasma pe traseul…

- Dinamo a revenit dupa un an in Superliga, 6-1 in tur, 2-4 aseara cu FC Argeș in barajul de menținere/promovare (8-5 la general in favoarea „cainilor”). Iar Arnold Garita (27 de ani), atacantul piteștenilor, e așteptat acum de Gigi Becali la FCSB. ...

- Octavian Popescu (20 de ani) a vazut direct cartonașul roșu pentru un fault fara minge comis asupra lui Funsho Bamgboye (24 de ani), in minutul 63 al meciului FCSB - Rapid, la scorul de 1-3. Octavian Popescu nu se mai numara printre favoriții finanțatorului. Gigi Becali l-a criticat pentru prestația…