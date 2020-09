Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Vlad (21 de ani), veriga slaba de la FCSB, a aparat excelent la naționala de tineret și a devenit, brusc, un portar de incredere. Becali are, in sfarșit!, motive sa insiste cu Andrei Vlad ca titular. Dupa trei ani in care l-a impus pe tanarul goalkeeper in echipa de start artificial, Vlad chiar…

- Helmut Duckadam (61 de ani) l-a remarcat pe Andrei Vlad (21 de ani) dupa prestațiile avute la naționala de tineret și l-a laudat pe portarul lui FCSB. „Eroul de la Sevilla” a apreciat intervențiile salvatoare din meciurile cu Finlanda și Malta și spune ca Andrei Vlad și FCSB au avut de caștigat dupa…

- Adrian Mutu (41 de ani) a facut o scurta analiza a primului cantonament pe care l-a condus la națioanal U21 a Romaniei. Pe lista fotbaliștilor convocați in prima faza pentru amicalul cu Farul se aflau nu mai puțin de 6 de la FCSB: Andrei Vlad, Moruțan, Olaru, Man, Adrian Petre și Florinel Coman;FCSB…

- FC FCSB este pe locul 5 in Liga 1, dar și-a asigurat prezența in preliminariile Europa League prin caștigarea Cupei Romaniei. Gigi Becali a anunțat recent ca situația financiara a echipei depinde de calificarea in grupele celei de-a doua competiții europene. FCSB a ratat prezența in grupe ultimii doi…

- Mijlocașul defensiv Boubacar Fofana (30 de ani) s-a ințeles cu Hermannstadt. Fotbalistul dorit și de Gigi Becali va semnat un contract valabil doua sezoane cu formația din Sibiu. Anamaria Prodan a trecut la treaba și vrea sa o duca pe Hermannstadt in play-off sezonul urmator. Ruben Albes le-a caștigat…

- Dinamo a solicitat castigarea partidei cu 3-0 "la masa verde", iar o prima sedinta pe aceasta tema a avut loc miercuri la FRF. Forul conducator al fotbalului romanesc a amanat pronuntarea verdictului pentru vineri, astfel incat FCSB are in continuare emotii, desi patronul Gigi Becali sustine ca nu…

- Atacantul Sergiu Bus, care a evoluat ultima data la Gaz Metan Medias, a semnat, astazi, un contract pe trei ani cu FCSB si a fost prezentat oficial. La finalul conferinței de prezentare, impresarul fotbalistului, Bogdan Apostol a oferit un interviu in exclusivitate Gazetei Sporturilor. - Domnule Apostol…

- Echipa latifundiarului a obtinut doar a patra victorie in 11 meciuri disputate in 2020, trecand de o formatie pregatita de Adrian Mihalcea care, daca nu intervine vreun miracol, va ajunge in Divizia B la finalul acestui sezon.