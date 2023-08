Prima reactie a lui Gigi Becali, dupa UTA – FCSB 2-1. Patronul de la FCSB a facut si el referire la faza in care George Gaman a acordat penalty. Gigi Becali a lansat un atac la fratele lui Szabolcs Kovacs, cel care a fost in camera VAR. De asemenea, Becali a avut un discurs vehement […] The post Gigi Becali, furios dupa UTA – FCSB 2-1: „M-am luptat cu unul care ne-a facut praf! Nu poti sa joci impotriva lui Kovacs” appeared first on Antena Sport .