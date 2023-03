Stiri pe aceeasi tema

- Strategia lui Gigi Becali indreapta FCSB spre un nou eșec in campionat. Patronul a schimbat foarte des antrenorii și a adus doar tehnicieni carora sa le poate dicta echipa de start și schimbarile și care nu au nicio autoritate in vestiar. Un fost fobalist al echipei roș-albastre a dezvaluit ce se intampla…

- Patronul FCSB Gigi Becali spune ca nu a avut de ales și a fost nevoit sa participe la Referendumul privind definirea casatoriei ca o uniune intre barbat și femeie. Becali spune ca a dat zeci de mii de euro ca sa stranga semnaturile pentru ca Referendumul sa fie organizat, totul ca sa se asigure ca…

- Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președintele al Ligii Profesioniste de Fotbal, s-a intalnit in aceasta dimineața cu Gigi Becali (64), patronul de la FCSB, cu care a vorbit despre victoria „roș-albaștrilor” cu CFR Cluj, 1-0. Invingatoare in Gruia, 1-0, FCSB s-a apropiat la numai 6 puncte de ardeleni,…

- Omul de afaceri George Becali a fost trimis in judecata pentru frauda la vot, dupa ce a votat la Referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție, in anul 2018, fara a avea acest drept, scrie gandul.ro. Dosarul a fost deschis in 3 ianuarie, la Judecatoria Buftea, urm&a ...

- Patronul de la FCSB a surprins din nou, dupa ce a afirmat, printr-un citat din Sfantul Apostol Pavel, ca femeile trebuie iertate daca au un amant. Becali a precizat ca, in cazul in care o astfel de greșeala nu se va mai repeta, femeia te va indruma sa o ierți. Femeia ar trebui iertata Gigi […] The post…

- Dupa ce l-a luat pe Andrea Compagno, pentru 1,5 milioane de euro, Gigi Becali mai vrea un jucator de la FCU Craiova la FCSB: Juan Bauza (26 de ani). Patronul roș-albaștrilor, care negociaza și transferul lui Kevin Boli, ar fi dispus sa faca un efort financiar pentru un singur jucator, acela fiind mijlocașul…

- La „Prietenii lui Ovidiu”, Florin Lovin a vorbit despre perioada in care a fost jucator in Romania. Despre relația pe care a avut-o cu Doru Sechelariu, Gigi Becali și Ioan Niculae. Da detalii despre perioada de la FCSB și Astra și dezvaluie episoade neștiute din cariera sa de profesionist. Dupa ce-a…

- Anca Serea a marturisit pe rețelele de socializare ca trece printr-o perioada dificila, atat ea, cat și familia ei, asta pentru ca bona copiilor a ales sa mearga acasa și sa se intoarca peste cateva luni. Anca Serea a dezvaluit ca cei mici s-au atașat destul de mult de ea și ca le este greu in aceasta…