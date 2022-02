Stiri pe aceeasi tema

- Ce a putut spune Gigi Becali despre Vladimir Putin și acțiunile sale. Atacul declanșat de Rusia, joi dimineața, impotriva Ucrainei a uluit și revoltat o lume intreaga. Dar cel mai dramatic efect sunt pierderile de vieți omenești și dezradacinarea a zeci și zeci de mii de oameni de la casele lor. Romania…

- Razboiul teribil pe care Rusia l-a dezlanțuit in Ucraina a avut impact și in sport, acolo unde nume mari au luat poziție fața de agresiunea lui Vladimir Putin ;i competiții au suferit. Iata un scurt rezumat, cu 10 știri, al impactului pe care invazia ruseasca l-a avut in sportul mondial: In primul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut joi liderilor europeni sa ajute urgent tara sa care este acum atacata de Rusia, ale carei forte au preluat controlul mai multor parti din sudul tarii, relateaza agentiile EFE si DPA. ''Daca dumneavoastra, stimati lideri europeni, lideri mondiali,…

- Invadarea Ucrainei de catre Vladimir Putin inseamna o tradare a intereselor Rusiei, a declarat joi Mihail Hodorkovski, un fost magnat al petrolului, cazut in dizgratia Kremlinului inca de la inceputul primului mandat prezidential al lui Vladimir Putin in anii 2000, afirmand ca acest conflict a fost…

- In cursul dimineții de joi, Vladimir Putin a transmis un discurs surpriza prin intermediul caruia și-a anunțat atacul iminent impotriva Ucrainei, marcand astfel inceputul celui mai mare razboi din Europa de la 1945. In acest moment, tensiunile in Ucraina ating cote maxime, in timp ce cetațenii incearca…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca presedintele rus Vladimir Putin este „dispus sa negocieze”. Criza din Ucraina este doar o mica parte a preocuparilor mai cuprinzatoare de securitate ale Rusiei, a adaugat el, informeaza News.ro. „In primul rand, presedintele…

- Ambasadorul Vadim Pristaiko a declarat pentru BBC ca Ucraina este dispusa la "flexibilitate" in legatura cu obiectivul sau de a adera la alianta militara occidentala, aderare despre care presedintele rus Vladimir Putin a spus ca ar putea duce la un razboi, relateaza Agerpres."Am putea - mai ales fiind…

- Kremlinul a dat un comunicat, ca urmare a convorbirii telefonice dintre Vladimir Putin și Emmanuel Macron. Putin acuza țarile NATO ca au trimis armament modern in Ucraina și sporesc tensiunile din zona Donbas. Potrivit unui comunicat al Kremlinului, "Vladimir Putin a atras din nou atenția…