Gigi Becali cere 10 milioane de euro pentru Florinel Coman

Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Ionuț Radu, 22 de ani, trecut pe banca de noul antrenor Davide Nicola, va pune capat imprumutului la Genoa in acest mercato, anunța Gazzetta dello Sport. „Daca nu vor fi alte oferte, se va intoarce la Inter”. Decizia lui Davide Nicola, noul tehnician de la Genoa, de a-l titulariza pe Mattia…

- Gigi Becali, patronul echipei FCSB, le-a stabilit prețurile celor mai buni trei jucatori pe care ii are in acest moment in lot, Florinel Coman, Florin Tanase și Dennis Man. Pretențiile omului de afaceri sunt foarte mari, iar in cazul lui Coman și Man solicita 30 de milioane de euro, anunța MEDIAFAX.Pentru…

- Dupa desparțirea de Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovici, 38 de ani, se intoarce in Europa.Atacantul suedez va juca pana in vara anului viitor la AC Milan, gruparea italiana pregatindu-i lui Zlatan Ibrahimovici un salariu uriaș.Conform publicației Gazzetta dello Sport, pentru o jumatate de sezon…

- Cota lui Florinel Coman a explodat in urma cu cateva zile, Gigi Becali viseaza un transfer de 30 de milioane de euro, dar Mbappe de Romania e cel mai slab marcator din ultimii ani. AICI ai cele mai interesante statistici + clasamente in timp real din fotbalul intern și internațional! Florinel Coman…

- Gigi Becali a vorbit intr-o conferința de presa despre „diamantele” pe care le are la FCSB: Florinel Coman (21 de ani) și Dennis Man (21 de ani). „Fiecare lucru e de vanzare. Man și Coman sunt de vanzare. La Coman nu mai pot sa vorbesc de 20 de milioane, vorbesc de 30 de milioane. La Man vorbesc de…

- Francezul Harlem Gnohere (31 de ani) a ales sa-i ureze „La mulți ani!” conaționalului sau Kylian Mbappe, care azi a implinit 21 de ani, intr-un stil original. Atacantul de la FCSB a creat un InstaStory in care i-a urat „La mulți ani” lui Mbappe, dar in imagine l-a adaugat și pe Florinel Coman. E de…

- Fundașul dreapta Cristi Manea, 22 de ani, va fi titular cu Voluntari - FCSB, iar Gigi Becali va lua decizia in privința transferului definitiv al acestuia dupa partida din week-end. FC Voluntari - FCSB se va juca sambata, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP. ...

- In ierarhia tuturor fotbaliștilor nascuți in 1998, Florinel Coman nu prinde nici macar prima suta, iar jucatori cotați la același nivel cu el au costat, in 2019, intre 3,5 și 4 milioane de euro. Gigi Becali pronunța sume amețitoare atunci cand anunța obiectivul financiar in perspectiva unei vanzari…