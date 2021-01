Daniel Șendre, purtator de cuvant al programului Doar Dinamo București, nu exclude posibilitatea ca Gigi Becali sa fie in spatele lui Pablo Cortacero. Membrul DDB a explicat ca omul de afaceri și-ar permite financiar sa faca un astfel de gest și dorește sa se razbune pentru farsa pusa in scena de dinamoviști la partida jucata de FCSB cu Manchester City in playoff-ul Ligii Campionilor, in 2016. „Exista varianta ca in spatele baieților aștia sa fie Gigi Becali, care vrea sa se razbune pentru coregrafia cu City. La ceea ce se intampla in momentul asta la Dinamo, poate sa fie oricine. Gigi are bani,…