Gigi Becali amenință că se retrage de la FCSB: „Nu am perspective să scot banii. Pentru ce să mai stau în fotbal” Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a declarat dupa meciul pierdut de FCSB in fata echipei Rapid, scor 0-2, ca va incepe “operatiunea de retragere” daca vicecampioana nu se va califica in grupele Conference League. “Acum pe mine ma intereseaza sa salvez ce pot salva, nu sa vorbesc de Toni Petrea si de jucatori. Ce am spus am spus. Acum avem un meci joi la care trebuie sa ne concentram pentru ca daca nu ne calificam eu trebuie sa iau niste masuri sa vedem ce jucatori sa plecem ii las liberi sa plece, sa vad ce mai pot sa recuperez si ce pot sa fac. Ma concentrez numai pe asta, pentru calificare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

