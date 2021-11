Gigi Becali: „Am avut COVID de 50-100 de ori” Gigi Becali este suparat ca autoritațile romane nu accepta ca omul de afaceri sa aduca in țara tratamente anti-COVID-19, motiv pentru care patronul de la FCSB a simțit sa faca o noua dezvaluire. Patronul de la FCSB a declarat ca de la declararea pandemiei de COVID, a fost infectat in repetate randuri cu virusul SARS-COV-2. De fiecare data, Becali a reușit sa se vindece. Omul de afaceri are și un ritual pe care-l face zilnic, gargara cu cu țuica. „Eu fac in fiecare zi, de doua ori pe zi gargara cu țuica și apa, fac pentru ca asa cred. Eu cred ca am avut Covid de 50 de ori, de 100 de ori, il simt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

