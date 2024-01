Stiri pe aceeasi tema

- Criza multipla din prezent lovește cu tarie intr-o țara in care traiesc un milion de romani, dupa ce un raport recent publicat arata ca impactul economic asupra statutului va fi puternic.Astfel, cercetarea realizata de Cambridge Econometrics dezvaluie ca Marea Britanie se va confrunta cu dispariția…

- *** CLIO GROUP angajeaza economist. Așteptam CV-urile la adresele de email: [email protected] sau [email protected]. Relatii la numerele de telefon 0745 029 719 sau (0360) 960. *** SC PROFIMOB SRL angajeaza: muncitori calificati si necalificati; montatori mobila. Relatii la telefon 0733 414299.

- Anul 2023 s-a incheiat cu mai mulți angajați și contracte de munca, in total cu 6,67 milioane de contracte de munca in luna noiembrie 2023, in comparație cu 2022, cand erau 6,57 milioane de contracte de munca, potrivit datelor transmise de Inspecția Muncii. Numarul de contracte de munca din Romania…

- Piața muncii din SUA a fost din nou mult mai puternica decit se aștepta in decembrie, cu 216.000 de locuri de munca create, fața de 173.000 in noiembrie, potrivit cifrelor publicate de Departamentul Muncii. Aceasta cifra este cu mult peste cele 162.000 de locuri de munca create așteptate de analiști.…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 392 posturi la Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Cugir, Campeni și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 5 decembrie. Sunt vacante 392 posturi in județul…

- ANOFM: Angajatorii ofera peste 67.900 de locuri de munca la nivel nationalPeste 67.900 locuri de munca sunt disponibile, in prezent, la nivel national, in timp ce angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin reteaua Eures Romania, 154 de posturi, informeaza Agentia Nationala pentru…

- AJOFM Maramureș anunța ca sunt disponibile 595 locuri de munca, din diverse domenii. Vezi AICI oferta detaliata. Cei interesați pot obține mai multe detalii de la sediul instituției: Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 1A; telefon: 0262 227 820, 0262 227 821; e-mail: [email protected].

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 31 OCTOMBRIE 2023: 498 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 31 OCTOMBRIE 2023: 498 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și…