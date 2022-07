Gigantul Microsoft pregăteşte primul său data center din România Specificatiile producatorului in procesul de achizitie a terenului au pus accentul pe internet de mare viteza, o banda larga, si pe o putere electrica instalata mare, spun sursele . „Microsoft are in Romania mai multe proiecte in desfasurare, pe termen mediu si lung. Cand vor ajunge intr-o etapa de maturitate necesara, vom comunica public despre ele, dar la acest moment nu avem niciun comentariu“, au declarat, pentru Profit.ro, reprezentantii Microsoft. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

