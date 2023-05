Gigantul energetic Gazprom anulează plata dividentelor. Nivelul de coșmar la care s-a prăbușit profitul monopolului rus Gigantul energetic rus Gazprom, cel mai mare producator mondial de gaze naturale, a anuntat marti ca in 2022 profitul sau net a scazut cu peste 40%, pana la 1.266 miliarde ruble (15,77 miliarde dolari), de la 2.093 miliarde ruble in 2021. In aceste conditii, consiliul de administratie al grupului controlat de statul rus a decis sa nu mai plateasca dividende pentru intregul an 2022, dupa ce in toamna anului trecut a platit un dividend interimar de 1.208 miliarde ruble (15 miliarde de dolari) pentru rezultatele inregistrate in prima jumatate a anului 2022. Imediat dupa acest anunt,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

