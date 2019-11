Grupul francez LVMH, care deține, printre altele, brandurile Christian Dior, Louis Vuitton și Bulgari, va plati 16,2 miliarde de dolari in numerar pentru achizitionarea brandului american de bijuterii Tiffany & Co, a confirmat luni cel mai mare grup de lux din lume, transmite Ziarul Financiar. LVMH este condusa de miliardarul Bernard Arnault, cel mai bogat om din Europa și al treilea cel mai bogat din lume. Oferta de 135 de dolari pe actiune este cea mai mare achizitie de pana acum a gigantului de lux francez LVMH, depașind suma platita pentru cumpararea Christian Dior in 2017. Tranzactia va permite…