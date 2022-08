​Baidu, compania numita uneori de presa „Google-ul chinezesc”, a anunțat ca a primit licențele pentru a opera flote de taxi-uri complet autonome in doua orașe. Practic, pasagerii se pot urca și mașina ii duce singura la destinație, in timp ce pana acum, in taxi-urile autonome era nevoie sa fie și o persoana care sa intervina la comenzi, in caz de nevoie.