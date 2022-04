Un Airbus A380, unul dintre cele mai mari avioane din lume, a zburat folosind ulei de gatit. Devine astfel primul avion care efectueaza un zbor complet fiind alimentat doar cu un astfel de combustibil. Avionul de test a zburat timp de trei ore, plecand de la aeroportul Blagnac, din Toulouse, Franta, pe 25 martie. Doar […] The post Gigantul cerului a zburat cu ulei folosit la prajit. Un superjumbo Airbus A380 a finalizat doua zboruri first appeared on Ziarul National .