Gigantul auto Ford pregătește o nouă rundă de concedieri Producatorul auto american Ford Motor pregateste o noua runda de concedieri in randul salariatilor sai din Statele Unite, a anuntat Wall Street Journal (WSJ), citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters. In martie 2022, compania anuntase ca intentioneaza sa-si scada costurile structurale cu pana la trei miliarde de dolari la divizia de vehicule pe combustie, iar in august Ford a informat ca va renunta in total la 3.000 de angajati, majoritatea din America de Nord si India. Conform WSJ, noua runda de concedieri va afecta angajatii de la diviziile de vehicule… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In martie 2022, compania anuntase ca intentioneaza sa-si scada costurile structurale cu pana la trei miliarde de dolari la divizia de vehicule pe combustie, iar in august Ford a informat ca va renunta in total la 3.000 de angajati, majoritatea din America de Nord si India.Conform WSJ, noua runda de…

- Google, parte a grupului Alphabet, a depus in mod oficial o plangere la Comisia Federala pentru Comert (FTC) din SUA, spunand ca Microsoft si-a folosit pozitia dominanta in domeniul software-ului pentru intreprinderi pentru a impinge clientii catre serviciile sale cloud, a relatat miercuri site-ul…

- Statele membre UE au modificat luni reglementarile privind drepturile muncitorilor din asa numita economie informala (gig-economy), acordand celor care lucreaza la firme ca Uber si Deliveroo beneficii, inaintea negocierilor cu Parlamentul European pe acest subiect, transmite Reuters.Proiectul…

- Guvernul va adopta, joi, prin ordonanta de urgenta, cresterea salariilor prevazute in legea 153/2017 cu 1.000 lei brut lunar (645 lei net), care reprezinta pentru personalul didactic un avans din cresterea pe viitoarea grila, care se va regasi in viitoarea lege de salarizare, care va fi aplicabila…

- Navele incarcate cu carbunele care nu mai este dorit in Europa ajung in Asia, unde companiile de utilitati fac stocuri de carbune pe fondul cresterii temperaturilor inainte de venirea verii, scrie Bloomberg, citat de Agerpres.O cantitate totala de aproximativ sapte milioane de tone de carbune…

- Economia germana s-a contractat usor in primul trimestru al anului 2023 comparativ cu precedentele trei luni, intrand astfel in recesiune, potrivit datelor biroului de statistica publicate joi, relateaza Reuters.Produsul intern brut a scazut cu 0,3% pentru acest trimestru, atunci cand a fost…

- Serviciul de mesagerie WhatsApp risca o amenda maxima de 4 milioane de ruble (51.500), dupa ce Rusia l-a acuzat ca nu a sters continutul interzis, potrivit agentiei de presa de stat RIA, care a citat un tribunal din Moscova, transmite Reuters.Desi compania-mama a WhatsApp, Meta Platforms,…

- Grupul sud-coreean Hyundai Motor intentioneaza sa paraseasca Rusia si sa-si vanda fabricile de productie de acolo unei companii kazahe, a informat miercuri presa sud-coreeana, citata de Reuters.Postul sud-coreean de televiziune MBC a relatat ca negocierile pentru vanzarea fabricilor Hyundai…