Stiri pe aceeasi tema

- 60% dintre adolescenții cu varste cuprinse intre 13 și 17 ani au fost de acord cu patru sau mai multe teorii ale conspirației citite pe internet, comparativ cu 49% dintre adulți, arata o cercetare a Centrului britanic pentru combaterea urii din mediul online, citat de The Guardian .. In cazul categoriei…

- Facebook isi reorganizeaza sectiunea video dupa exemplul Instagram, aducand toate formatele video in acelasi loc. Aici vor fi gazduite filmarile normale, cele verticale (Reels) si transmisiunile directe. La fel ca celelalte sectiuni ale platformei sociale, noua sectiune va dispune de mai multe tab-uri,…

- Platformele de socializare precum TikTok și Snapchat risca, in conformitate cu legea Uniunii Europene privind conținutul, posibile inchideri daca nu vor lua masuri impotriva conținutului problematic in timpul revoltelor sociale, a declarat luni, 10 iulie, comisarul european pentru afaceri interne, Thierry…

- ”Puteti fugi, dar nu va puteti ascunde. In afara de angajamentele voluntare, lupta impotriva dezinformarii va fi o obligatie legala, in virtutea DSA (Legea serviciilor digitale), incepand de la 25 august”, subliniaza el in acest mesaj pe care l-a postat vineri. ”Echipele noastre vor fi pregatite sa…