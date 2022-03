Giganții internaționali care au refuzat să părăsească Rusia. Printre ei se regăsesc Metro, Auchan, Pirelli, Philips Morris, Raiffeisen sau OTP Bank In pofida valului extrem de mare de companii ce și-au anunțat retragerea de pe piața rusa, in continuare sunt operaționale unele dintre cele mai mari branduri internaționale, la aproape trei saptamani de la inceperea razboiului din Ucraina. „Afacerile internaționale ar trebui sa paraseasca Rusia atat din motive morale, cat și pragmatice. In primul rand, munca in țara barbarilor este o lovitura pentru reputație. Nimeni nu vrea sa fie asociat cu crime de razboi. In al doilea rand, economia rusa se apropie rapid de colaps. Companiile incearca sa plece acum pentru a nu retrage capital de sub daramaturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

