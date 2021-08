Stiri pe aceeasi tema

- La Ovidiu, in al doilea meci al etapei 6, Farul a zdrobit-o pe Dinamo, scor 3-0. Toate detaliile despre Farul - Dinamo, AICI! La victoria categorica a dobrogenilor a contribuit din plin atacantul Jefte Betancor, unul dintre cele mai reușite transferuri din aceasta vara in fotbalul intern. Spaniolul…

- Farul - Dinamo | In minutul 47, Bradley de Nooijer, fundașul stanga al dobrogenilor, trebuia sa fie eliminat. Toate detaliile despre Farul - Dinamo, AICI! La 1-0 pentru gazde, De Nooijer l-a faultat pe Giani Crețu, care avea șansa sa fie angajat in profunzime de Robert Moldoveanu, cu balonul la picior:…

- Bogdan Rusu (31 de ani), atacantul lui CS Mioveni, marcator in victoria cu Dinamo, scor 1-0, a explicat cum i-a rapus pe „caini”. Cronica meciului Dinamo - CS Mioveni 0-1 Atacantul nou-promovatei a inscris unicul gol al meciului in minutul 50, cu un șut din interiorul careului, cu piciorul stang.…

- Etapa a 4-a din Liga 1 la fotbal se închide cu jocul de luni (ora 21:30) dintre CS Universitatea Craiova și FC Voluntari.Oltenii vin dupa doua eșecuri la rând, cu FCSB și cu Botoșani, dupa ce victoria de debut le oferise un spectaculos orizont de titlu. Nu mai este timp de lamentari…

- CFR Cluj a remizat cu Young Boys in manșa tur a duelului din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, scor 1-1. Același scor ca in meciul celor doua echipe din grupele Europa League de anul trecut. Meciul retur cu Young Boys Berna va avea loc pe 10 august, in Elveția.In cazul in care va trece de Young…

- CS Mioveni a castigat primul meci din actuala stagiune a Ligii 1. Argesenii au obtinut o victorie de senzație (2-1) pe terenul celor de la Sepsi, din Sf. Gheorghe. Dumitriu a fost omul care a deschis scorul in minutul 38 al meciului, iar la prima faza a reprizei secunde, Bogdan Rusu a dus scorul la…

- Ioan Andone (61 de ani) crede ca fuziunea dintre Viitorul și Farul ar duce la apariția unei echipe de play-off in Liga 1. Fuziunea dintre Viitorul și Farul nu mai este o utopie. Gica Popescu a confirmat ca au negocieri cu Ciprian Marica, iar Gica Hagi a purtat discuții cu Mihai Lupu, președintele Consiliului…

- La Constanta se doreste o singura forta fotbalistica, prin fuziunea dintre FC Farul si FC Viitorul.Gica Popescu, presedintele FC Viitorul, a vorbit din nou pe marginea proiectului de fuziune dintre FC Farul si FC Viitorul.E foarte bine cand se unesc doua forte. Cu Gica Hagi vorbesc de un an despre fuziune.…