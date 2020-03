Stiri pe aceeasi tema

- ​Campionatul Italiei s-ar putea relua la 3 mai, a declarat ministrul italian al Sportului, Vincenzo Spadafora, la postul Rai 1."Serie A s-ar putea relua la 3 mai si vom vedea daca se va juca cu spectatori sau fara", a decarat el.Pandemia de coronavirus a provocat moartea a…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat pandemie de coronavirus. „Am facut o evaluare, iar situatia generata de Covid-19 poate fi caracterizata drept pandemie”, a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS. „Aceasta este prima pandemie cauzata de un coronavirus”, a adaugat el. „Nu…

- Un roman a cumparat 500.000 de masti si a pazit TIR-ul in care le-a transportat cu arme de razboi. Criza de masti aparuta odata cu epidemia mondiala de coronavirus a facut ca pretul acestora sa explodeze. Un amplu articol despre criza mondiala a mastilor de protectie declansata odata cu epidemia de…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anuntat, joi, ca numarul redus al echipamentelor de protectie este o problema mondiala, deoarece majoritatea echipamentelor de protectie sunt erau fabricate in China. In prezent, China retine majoritatea echipamentelor de protectie,…

- Epidemia gripala izbucnita in China ar putea genera efecte negative asupra cresterii economice la nivel global in anul 2020, a declarat, duminica, directorul Fondului Monetar International (FMI), Kristalina...

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat ca exista „o fereastra de oportunitate” de a stopa raspandirea virusului in lume, dat fiind ca cele mai multe cazuri, care au ajuns la 24.000, se afla in China, iar aceasta tara a luat masuri extraordinare prin plasarea in carantina la domiciliu a zeci de…

- Se intampla in Romania, mai exact la Institutul de Cercetare Oncogen, acolo unde cercetatorii au fabricat leacul pentru virusul aparut in China, care face zi de zi noi victime și care se extinde rapid.„Noi am inceput sa studiem un alt mod de abordare a vaccinurilor, de la ultima epidemie de…

- ​O farmacie din Beijing a fost amendata cu aproape o jumatate de milion de dolari dupa ce a speculat cererea de pe piața și a crescut de șase ori prețul la maștile sanitare, in contextul in care epidemia de coronavirus face ravagii in China.