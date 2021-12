Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi (56 de ani), antrenorul celor de la Farul Constanța, a ținut sa-i transmita un mesaj viitorului selecționer al Romaniei. Dupa ce a refuzat sa vina la echipa naționala, Gica Hagi ofera sfaturi pentru cel ce va deveni noul selecționer al Romaniei. De asemenea, „Regele” vorbește și despre…

- Antrenorul echipei de fotbal Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatiei sale ii va fi dificil sa se impuna in fata Rapidului, dar s-a aratat increzator ca va reusi sa faca un joc bun sambata, relateaza Agerpres. "E un meci acasa si primul gand…

- Pentru partida de sambata, "marinariildquo; se confrunta cu trei problem de lot. In etapa a 18 a a Ligii 1, Farul Constanta intalneste Rapid Bucuresti, sambata, 4 decembrie, cu incepere de la ora 21.30. In clasament, Farul se afla pe locul opt, cu 26 de puncte, in timp ce formatia giulesteana, nou promovata,…

- Antrenorul echipei Rapid, Mihai Iosif, a declarat, sambata seara, dupa remiza cu Dinamo, scor 1-1, ca i-a trecut glontul pe la ureche, deoarece giuleștenii au egalat in prelungirile partidei. “A fost dramatism in sensul in care am marcat la sfarsit, dar altadata am fost noi egalati pe final de meci.…

- Dan Petrescu nu și-a menajat elevii dupa infrangerea suferita in fața Rapidului. Antrenorul CFR-ului i-a criticat pe jucatorii liderului Ligii I, pentru rezultatul inregistrat la Mioveni. ”E clar ca n-a fost cel mai bun meci al nostru. Am intrat in teren pe varfuri. Nu ne-am batut, nu ne-am luptat.…

- La meciul de la Ovidiu a asistat si Mirel Radoi, selectionerul echipei nationale a Romaniei. Farul Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a zecea a Ligii 1, intalnind pe teren propriu nou promovata CS Mioveni. Partida, la care a asistat si Mirel Radoi, selectionerul echipei nationale a Romaniei,…

- In clasament, echipa gazda ocupa locul 11, cu 9 puncte, in ce Farul e a patra in ierarhie, cu 15 puncte.Farul Constanta sustine sambata, 18 septembrie, meciul din etapa a noua a Ligii 1, intalnind in deplasare Chindia Targoviste.Partida e programata de la ora 14.30.In clasament, echipa gazda ocupa locul…

- Gica Hagi a avut un discurs temperat la finalul meciului Farul Constanța - Academica Clinceni 5-0. „Regele” refuza sa vorbeasca despre play-off și spune ca va continua sa promoveze jucatori tineri la prima echipa. Trupa lui Gica Hagi a obținut cea mai categorica victorie a sezonului, intr-un meci in…