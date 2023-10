Stiri pe aceeasi tema

- Ce a spus Tudor Baluța dupa greșeala lui Aioani, din Farul – U Cluj 1-1. Portarul campioanei a ieșit in mod eronat la golul marcat de Campanu, iar echipa lui Gica Hagi ar fi putut pierde partida de la Ovidiu. Partida dintre Farul și U Cluj a contat pentru etapa cu numarul 13 a sezonului […] The post…

- Nelutu Sabau e multumit de rezultat, dupa Farul – U Cluj 1-1. Antrenorul clujenilor a dezvaluit ca elevii lui s-au aratat nemultumiti in vestiar de jocul prestat cu Farul. Ioan Ovidiu Sabau a spus ca ar fi un vis ca echipa lui sa intalneasca Farul si in play-off. Nelutu Sabau, dupa Farul – U Cluj […]…

- Elias Charalambous, mesaj pentru jucatori dupa FCSB – U Cluj 2-2. Tehnicianul vicecampioanei a tras un semnal de alarma dupa partida de pe Arena Naționala. Partida dintre FCSB și U Cluj a inchis etapa a 11-a din Liga 1. Meciul de pe Arena Naționala a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. Elias Charalambous,…

- Daniel Birligea și Andrea Mandorlini, prima reacție dupa CFR Cluj – FCU Craiova 2-0. Cei doi au vorbit despre rezultatul obținut de fosta campioana a Romaniei. Partida din Gruia a fost caștigata in mod categoric de CFR Cluj care a dominat aproape in intregime duelul. Meciul a fost in format LIVE TEXT…

- Antrenorul celor de la Rapid, Cristiano Bergodi (58 de ani), a prefațat meciul contra celor de la CFR Cluj, de luni seara, din runda cu numarul 10 din Superliga. Rapid - CFR Cluj se joaca luni, 25 septembrie, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Ovidiu Burca, reacție dura dupa Dinamo – Farul 0-2. Tehnicianul s-a declarat nemulțumit de situația actuala a clubului din Ștefan cel Mare. Meciul dintre Dinamo și Farul s-a incheiat cu scorul de 0-2. Partida a contat pentru etapa a 10-a a noului sezon de Liga 1 și a fost in format LIVE TEXT pe As.ro.…

- Gica Hagi a facut scandal dupa Farul-FCSB 0-1. Antrenorul campioanei a fost nemulțumit de prestația elevilor sai, dar și de decizia lui Sebastian Colțescu, care i-a acordat un penalty vicecampioanei. Partida dintre Farul Constanța și FCSB s-a incheiat cu scorul de 0-1 și a reprezentat derby-ul etapei…

- Marius Lacatus, reactie dura dupa ce a aflat ca FCSB va juca meciul cu Universitatea Craiova in Ghencea. Dupa meciurile cu CFR Cluj si Nordsjaelland, in care FCSB a jucat cu stadionul plin, echipa lui Elias Charalambous va reveni pe stadionul Steaua. Partida cu Universitatea Craiova, programata in etapa…