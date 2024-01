Stiri pe aceeasi tema

- Meci spectaculos duminica seara pe Oblemenco, acolo unde Universitatea Craiova și Farul Constanța au aratat un fotbal ofensiv in prima etapa dupa reluarea Superligii. Dupa un meci cu peste 30 de ocazii de poarta, Farul Constanța a reușit sa se impuna cu scorul de 2-1.Scorul a fost deschis pentru marinari…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a sustinut, astazi, 21 ianuarie 2024, meciul din etapa a 22 a a Superligii, prima din noul an, intalnind in deplasare Universitatea Craiova.Meciul s a incheiat cu victoria echipei de pe litoral, scor 2 1, scor stabilit inca de la pauza. In repriza secunda, au fost…

- Finantatorul Universitatii Craiova, Mihai Rotaru, nu a mai glumit in acest mercato in privinta mutarilor. In primul rand a scapat de unii jucatori care nu mai puneau osul la treaba si ocupau cam degeaba locul in echipa, dar a „marcat“ si la capitolul achizitii. Astfel, dupa cooptarea lui Pyry Soiri…

- Duminica, 21 ianuarie 2024, Farul Constanta sustine meciul din etapa a 22 a a Superligii. Farul Constanta, campioana Romaniei, a intrat in linie dreapta cu pregatirea debutului oficial din 2024, "marinariildquo; urmand a intalni la finele acestei saptamani Universitatea Craiova, in deplasare. Partida…

- Universitatea Craiova are parte de doua meciuri dificile in ianuarie, la reluarea Superligii. Pe Ion Oblemenco vor sosi Farul Constanța și FCSB, in doua meciuri care pot apropia echipa de prima poziție a clasamentului. Oltenii vor disputa primul meci din 2024 pe 21 ianuarie, contra celor de la Farul,…

- Antrenorul formației Farul Constanța, Gica Hagi, nu a fost prea afectat dupa infrangerea suferita marți seara, in Banie, 0-4 cu Universitatea Craiova. „Regele“ a punctat ca a dorit sa vada potențialul mai multor jucatori crescuți la academia sa. Asta și pentru ca dobrogenii nu aveau șanse de a accede…

- Chiar daca a deschis scorul in Gruia, Farul Constanta a fost surclasata de CFR Cluj, scor 1 3, intr un meci din etapa a 14 a a Superligii. Campioana Romaniei se afla pe locul 7 in clasament, cu 20 de puncte din 14 meciuri jucate, la egalitate cu Petrolul locul 6 si Hermannstadt locul 5 . Managerul tehnic…

- Farul Constanta a terminat la egalitate cu UTA Arad, 2-2 (1-2), joi seara, la Ovidiu, intr-un meci restant din etapa 5-a a Superligii de fotbal.UTA a condus de doua ori, prin golurile marcate de Claudiu Micovschi (7) si de slovacul Andrej Fabry (27), ambele din pase ale lui Reagy Ofosu. Micovschi, jucator…