Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta a inregistrat al egal la rand pe teren propriu in Superliga, dupa 1 1 cu FC Hermannstadt la Ovidiu, in etapa a 16 a, iar, la final, Gheorghe Hagi, managerul tehnic al campioanei Romaniei, a criticat arbitrajul.Dupa fluierul de final, Hagi a primit cartonasul rosu de la arbitrul Horatiu…

- Gica Hagi, managerul tehnic al Farului, a primit cartonașul roșu de la Horațiu Feșnic, imediat dupa Farul - Hermannstadt 1-1. Dupa fluierul de final al meciului de la Ovidiu, Hagi s-a dus spre Feșnic și i s-a adresat direct acestuia. „A fost fault”, pare ca ii spune managerul Farului arbitrului, fara…

- Farul Constanța nu a reușit sa puna punct seriei de 4 etape consecutive fara victorie in SuperLiga Romaniei. Campioana en-titre a remizat pe teren propriu cu Hermannstadt, scor 1-1, intr-un meci din cadrul etapei cu numarul 16.

- Marius Maldarașanu (48 de ani), antrenorul celor de la Hermannstadt, a analizat victoria formației din Sibiu contra lui CFR Cluj, 1-0, in runda cu numarul 15 din Superliga. Hermannstadt s-a impus pe teren propriu in fața lui CFR Cluj și a terminat turu sezonului regular din Liga 1 pe locul 4. Marius…

- Campioana en titre a Romaniei, Farul Constanța, va disputa, vineri, 13 octombrie, de la ora 18:30, un meci amical in compania celor de la Steaua București, ocupanta locului 10 in Liga 2. Formațiile din Europa profita de pauza cauzata de meciurile echipelor naționale și și-au programat in aceste doua…

- Probleme pentru Gica Hagi inainte de HJK Helsinki – Farul. Tehnicianul campioanei are un jucator incert pentru partida din play-off-ul UEFA Conference League. Partida dintre HJK Helsinki și Farul Constanța conteaza pentru returul din „dubla” pentru calificarea in grupele UEFA Conference League. In meciul…

- Farul Constanta, campioana Romaniei o intalneste pe Universitatea Craiova, pe teren propriu, la Ovidiu, in etapa a saptea din Superliga, de la ora 21:30. Elevii antrenati de Gheorghe Hagi vin cu moral bun dupa ce au invins o pe HJK Helsinki cu 2 1 in prima mansa a play off ului Conference League si…

- Farul Constanța – HJK Helsinki 2-1, in prima manșa a play-off-ului Conference League Meciul dintre Farul Constanța și HJK Helsinki s-a jucat joi seara, la Ovidiu, in cadrul primei manșe a play-off-ului Conference League și s-a incheiat cu victoria echipei antrenate de Gheorghe Hagi . Nordicii au deschis…