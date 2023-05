Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi a vorbit despre despre noul obiectiv pentru Farul, dupa ce a devenit campioana in acest sezon. Hagi a spus ca isi doreste ca urmatorul pas e sa duca echipa in grupele UEFA Champions League. Farul are o misiune infernala in drumul spre grupele Ligii Campionilor. Campioana Romaniei nu va fi…

- Farul a caștigat titlul avand cel mai mic buget salarial dintre cele 6 echipe prezente in play-off, insa performanța atinsa de Denis Alibec și compania va fi premiata pe masura. Gica Hagi a luat o decizie care i-a uimit pana și pe oamenii din club, in privința modului in care iși va premia fotbaliștii.…

- Planul urias al lui Gica Hagi, dupa ce a castigat titlul cu Farul. Ciprian Marica, unul dintre actionarii celor de la Farul, a dezvaluit ca marel obiectiv al lui Hagi este sa faca o echipa competitiva la nivel european la Constanta. Gica Hagi a avut un sezon fantastic cu Farul si a castigat un titlu…

- Gica Hagi a avut o reactie memorabila dupa ce a facut-o pe Farul campioana in Liga 1. Echipa sa a castigat derby-ul cu FCSB, scor 3-2, si a castigat un titlu istoric. Gica Hagi a venit la conferinta de presa cu medalia de campion, dar si cu trofeul castigat dupa un sezon fabulos al echipei […] The post…

- Farul e noua campioana a Romaniei. Ianis, fiul lui Gica Hagi, a reacționat la scurt timp dupa finalul meciului Farul - FCSB, cel care a adus in vitrina clubului lui Gica Hagi cel de-al doilea titlu din istorie. A fost o zi perfecta pentru familia Hagi: duminica dupa-amiaza, Hagi jr. a inscris primul…

- Gica Hagi a oferit prima reactie, dupa ce Farul a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1. „Regele” nu s-a declarat dezamagit de rezultat, si a vrut sa-si felicite jucatorii pentru jocul prestat, avand in vedere ca o repriza constantenii au evoluat in inferioritate numerica. De asemenea, Hagi a vorbit…

- Gica Hagi a fost nervos dupa Sepsi – Farul 1-1. „Regele” s-a enervat din cauza unor intrebari si a spus ca echipa sa merita sa fie pe primul loc pentru ca a demonstrat ca e cea mai buna din Liga 1. Hagi a fost deranjat de unele intrebari legate de lupta la titlu. Gica Hagi […] The post Gica Hagi, nervos…

- Jucatorii de la FCSB au sarbatorit in fata fanilor victoria obtinuta cu Farul lui Gica Hagi, scor 2-1, in etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Ros-albastrii au declansat fiesta dupa fluierul final al lui Istvan Kovacs. 27.772 spectatori au luat cu asalt Arena Nationala si s-au bucurat la golurile marcate…