Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca municipalitatea a acceptat toate solicitarile financiare ale unitaților școlare legate de pregatirea noului an de invațamant. El a precizat ca suma alocata se cifreaza la aproximativ 3,6 milioane de lei. Primarul a mai spus ca parte din fonduri vor fi destinate…

- Romanca noastra plecata peste mari și țari in India, acolo unde are o cariera in film și muzica și sta alaturi de Salman Khan, starul filmelor de la Bollywood, implinește pe 24 iulie frumoasa varsta de 40 de ani. Tabu va spune cum s-a facut remarcata Iulia Vantur in India, acolo unde are o relație...…

- Formatul showului este foarte original: un turneu de poker online se incheie cu un clasament, dar continua in format live intre primii șase clasați, pentru premii suplimentare in bani, iar jocul final se transmite in direct, cu carțile oponenților la vedere, in fiecare joi noapte pe B1 TV. Vedetele…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, a vorbit, miercuri, la Realitatea Plus, despre plata șomajului tehnic, dar și despre modernizarea instituției in fruntea careia se afla. Conform ministrului Muncii, nu mai puțin de 1,3 milioane de romani au beneficiat de șomajul tehnic pe perioada…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbizz-ul autohton. In ciuda diferenței de varsta de 14 ani dintre ei și a zvonurilor ca soțul sau ar fi inșelat-o , cei doi se ințeleg de minune și drept dovada sta mesajul emoționant pe care Alex i l-a transmis Oanei cu…

- Maurice Munteanu este indragostit lulea! Celebrul fashion editor simte din nou fiorii dragostei, dar, din pacate, aceasta poveste de dragoste este momentan imposibila. Designerul și-a deschis sufletul in timpul unei emisiuni online pe care o realizeaza. Maurice Munteanu este indragostit Maurice Munteanu…

- Scene șocante intr-o localitate din Mureș, acolo unde un baiat lovește cu lopata un pui de cațel pana il doboara la pamant. Imaginile de o cruzime inimaginabila au fost publicate, iar reacțiile internauților au fost pe masura. Baiatul lovește, sora filmeaza Imaginile publicate pe rețelele de socializare…