Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea il cunoaște pe Giani Kirița, dar cu toate astea puțini știu ca are o sora. Aceasta se numește Magdalena și seamana leit cu fostul fotbalist. Cei doi au depanat amintiri amuzante din vacanțele de lux, spunand ca, pentru cateva minute, au avut impresia ca și-au pierdut copiii.

- Nicolae Robu se afla intr-o vizita electorala intr-un cartier din Timișoara, la un teren de joaca. Edilul era insoțit de mai multe persoane din echipa sa, iar dupa ce a pozat impreuna cu mai mulți copii, acesta a fost abordat de o femeie care i-a reproșat faptul ca nu renoveaza școala și gradinița.…

- Dupa ce a aflat programul echipei sale, Jose Mourinho (57 de ani) a facut o criza de nervi, fiind suparat pe numarului mare de meciuri din urmatoarea perioada. Tottenham este una dintre posibilele adversare ale Botoșaniului in Europa League, in cazul in care moldovenii trec de macedonenii de la Shkendjia.…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a facut o criza de nervi la o intalnire cu alegatorii, cand o femeie i-a reprosat ca nu a facut nimic pentru copii, cerandu-i sa se duca la USR sa faca reprosuri.

- Liga 1 s-a terminat cu mare scandal, dupa ce nu mai putin de sapte partide au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus. Cinci jocuri ale celor de la Dinamo si doua ale Astrei nu s-au mai putut disputa. Iar firmele care ofera drepturile TV vor acum sa sanctioneze drastic cluburile. Intr-un act…

- Donald Trump s-a retras de la o conferința de presa dupa ce a fost pus la zid de reporteri pentru ca distribuie pe Twitter clipuri cu informații de la medici falși. Donald Trump, pus la zid de jurnaliști. Președintele SUA, bombardat cu acuzații Donald Trump s-a enervat și a plecat din fața reporterilor…

- CFR Cluj a invins-o pe Gaz Metan Mediaș cu 2-0 și a revenit la un punct in spatele liderului CS Universitatea Craiova. Meciul din „Gruia” n-a excelat in faze de poarta, insa Dan Petrescu, tehnicianul campioanei, a trait partida la intensitate maxima. Pe durata primei reprize, cand scorul era inca 0-0,…

- Certurile din Parlament nu contenesc nici chiar atunci cand deputatii activeaza la distanta, iar sedintele au loc in regim online. Ministrul Justitiei, Fadei Nagacevschi, a facut o criza de nervi in cadrul sedintei de miercuri a Comisiei Juridice a Parlamentului.