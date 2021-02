”Dupa Revoluție am lucrat pentru o firma turceasca de paine și am fost angajat cu ziua, descarcam TIR-uri, apoi la o pizzerie. Ba chiar am fost piccolo la un restaurant. Caștigam destul de puțin, dar eram puști și era foarte mult pentru noi”, a povestit actorul care a avut o copilarie frumoasa dar cu multe lipsuri, parinții sai confruntandu-se cu probleme financiare. ”Am ajuns in punctul in care tata a ramas fara slujba, eram in salariul mamei, eu aveam studii și nu ajutam din punctul asta de vedere și au facut un efort foarte mare sa ma țina in școala. Mai vorbesc cu prieteni și imi spun ca saracia…