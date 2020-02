GHITA TRASEISTUL Mihai Chirica a confirmat, miercuri, ca va candida la alegerile locale din partea PNL, dupa ce anterior au aparut informații pe surse ca liderii PNL iși bazeaza strategia pentru primaria Iași cu actualul primar. Insa, in comunicatul de presa, edilul ales din partea PSD nu menționeaza daca se va inscrie in PNL. Biroul de Presa al Primariei Municipiului Iași a transmis urmatoarea declarație de presa din partea primarului Mihai Chirica: „In aceasta perioada, fiecare partid și-a terminat sondajele de opinie și analizele politice. Este firesc sa apara discuții și propuneri politice. Ma bucur sa constat… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

