Reportajul jurnalistilor britanici incepe cu faimosul Ghita Ciobanu, pe numele sau adevarat Gheorghe Danuletiu, care este si secretarul Asociatiei Profesionale a Ciobanilor. Acesta are nu mai putin de 1.500 de oi si povesteste cum viata i se schimba o data cu anotimpurile. Astfel, povesteste el, la inceputul primaverii, cand incep oile sa nasca, abia apuca sa doarma patru ore pe noapte. "Chiar si cand temperaturile scad la -30 de garde, Danuletiu doarme alaturi de oile sale, invelit cu cojocul mitos, dar gata sa-si protejeze turma, in cazul in care atacata de lupi", se arata in reportaj. "Am…