Pentru inca o zi, programul SRPCIV – Compartimentul Inmatriculare și Evidența a Vehiculelor Rutiere Timișoara este dat peste cap in urma arestarii preventive a noua polițiști care lucrau in cadrul instituției. Cum biroul a fost inchis luni și marți din cauza anchetei de corupție, autoritațile au incercat sa rezolve cerințele celor care au fost afectați.