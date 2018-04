Stiri pe aceeasi tema

- CSM Politehnica Iasi a organizat ieri o conferinta de presa, la stadionul "Emil Alexandrescu". La intalnirea cu reprezentantii mass-media, antrenorul principal al echipei, Flavius Stoican si fundasul Cosmin Frasinescu si-au prezentat gandurile inainte de partida cu FCSB, din etapa a III-a a play-off-ului…

- Meciul dintre CSM Poli Iasi si Astra Giurgiu, programat duminica, de la ora 18,00, pe stadion ''Emil Alexandrescu'' din Iasi, in etapa a doua a fazei play-off a Ligii I de fotbal, a fost amanat din cauza vremii...

- Se lucreaza pentru ca terenul sa fie regulamentar la meciul din aceasta seara cu Astra. Imagini au fost postate pe pagina de Facebook a clubului CSM Politehnica Iasi. "Masuri speciale vor fi luate pentru buna desfasurare a meciului de fotbal dintre CSM Politehnica Iasi si Astra Giurgiu, eveniment din…

- Partida CFR Cluj - Astra Giurgiu, din etapa patra a play-off-ului, va avea loc la 8 aprilie, in ziua de Paste, de la ora 20.45, anunța News.ro.Programul etapelor 3 si 4 din Liga I: Etapa a 3-aVineri, 30 martieOra 20.45 Dinamo - JuventusSambata, 31 martieOra…

- CSM Politehnica Iasi a trecut pe langa un rezultat notabil in prima etapa a play-off-ului Ligii I de fotbal. Vineri, iesenii au cedat la Cluj, contra CFR, cu 1-2, golul decisiv al gazdelor aparand in prelungiri. Remiza ar fi fost insa nedreapta dupa aspectul meciului, gazdele meritand clar victoria.…

- FCSB și Viitorul joaca intre ele in prima etapa din play-off-ul Ligii 1, de la ora 20:45, pe Arena Naționala din Capitala. Partida e in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Roș-albaștrii tocmai au fost devansați de U Craiova, iar in…

- CSM Politehnica Iasi a organizat ieri o conferinta de presa in care antrenorul principal, Flavius Stoican si jucatorul Marius Chelaru au prefatat partida de vineri, de la Cluj, contra CFR, din prima etapa a play-off-ului Ligii I de fotbal. "Suntem increzatori, avem entuziasm cu toate ca ne asteapta…

- CSM Politehnica Iasi este gata de startul in play-off-ul Ligii I de fotbal. Formatia ieseana va pleca maine la Cluj, unde vineri, cu incepere de la ora 20:45, va juca partida contra CFR, din prima etapa a fazei a doua a campionatului. Antrenorul Flavius Stoican are dificultati de alcatuire a echipei.…